محمد الشرنوبي يهنئ تركي آل الشيخ بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان محمد الشرنوبي، المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعيد ميلاده، الذي يوافق 4 أغسطس الجاري.

ونشر "الشرنوبي" صورة تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق : "كل سنة وأنت طيب وناجح ومتطور يا بو ناصر ومخلينا فخورين كفنانين بالتطور والازدهار الفني اللي دايما بتعمله".

يذكر أن آخر أعمال محمد الشرنوبي مسلسل "حلوة الدنيا سكر" بطولة هنا الزاهد ومحمد الكيلاني ومحمود عبد المغني وأحمد سلطان وعمر الشناوي وآخرون، ومن إخراج خالد الحلفاوي.