درة تبدأ تصوير "غالية" في "زي القمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأت الفنانة درة أمس الاثنين 2 أغسطس تصوير حكاية جديدة من مسلسل "زي القمر"، والذي يدور في حكايات منفصلة يتم عرض كل منها في قناة مختلفة من قنوات شركة المتحدة.

الحكاية تقع في خمس حلقات، بعنوان "غالية" وهو اسم شخصيتها في العمل، ومن تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم وسينرجي.

ويشارك درة بطولتها كل صلاح عبدالله وفرح يوسف ومراد مكرم، وتخرجها شيرين عادل التي تعود للتعاون مع درة بعد سنوات منذ قدما معا عدد من الأعمال التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا هي "العار" والريان".

وكانت درة قد قدمت مجموعة من البطولات المطلقة والتي حققت ثناءا نقديا وجماهيريا مثل "الشارع اللي ورانا" وحدوتة "حبيبة أمها" في مسلسل نصيبي وقسمتك، ومسلسل بلا دليل.

والجدير بالذكر أنها قد حصدت ردود فعل ايجابية في رمضان الماضي عن دورها في مسلسل "بين السما والأرض" مع الفنان هاني سلامة والمخرج ماندو العدل.

وتنتظر درة عرض فيلمها الجديد "الكاهن" في شهر سبتمبر المقبل والذي كتبه محمد ناير ويخرجه عثمان أبو لبن ويشاركها بطولته كل من محمود حميدة وإياد نصار وجمال سليمان وفتحي عبدالوهاب وحسين فهمي.