غادة عادل تروج لفيلم "200 جنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة غادة عادل لفيلمها الجديد "200" جنيه.

ونشرت "غادة" صورة لها وهي تحمل ٢٠٠ جنيه، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت على الصورة قائلة: "مميزة شوية الـ 200 جنيه دي".

فبلم "٢٠٠ جنيه" يضم عدد كبير من الفنانين منهم أحمد رزق، نيللي كريم، هاني رمزي، أحمد السقا، إسعاد يونس، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، خالد الصاوي، غادة عادل، سليمان عيد، أحمد السعدني، آسر ياسين، ليلى علوي، علاء خالد، مي سليم، محمود حافظ، دينا فؤاد، والفيلم من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.