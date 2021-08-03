لقاء نادر| مديحة كامل: "شكلي مش حلو أوي ومعرفتش أجمع بين الحب والفن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل جمهور الفنانة الكبيرة مديحة كامل بعيد ميلادها، الموافق 3 أغسطس 1948.

في ذكرى ميلادها نعرض لكم لقاء نادر للفنانة مديحة كامل كشفت فيه عن عدة نقاط، أبرزها:

- كانت ترى أنها ليست جميلة بالشكل الكافي، وكانت تصف جمالها بالمناسب، وقالت إنها احترفت التمثيل بسبب ثقافتها وموهبتها وليس جمالها مضيفة: "شكلي مش حلو أوي".

- قالت إن الحب يزيدها غباءًا، وسيعطل مسيرتها الفنية، وأنها حين تقع في الحب تختزل حياتها في الحب والإنسان الذي تحبه، مشيرة إلى أنها لا تستطيع أن تخدم سيدين "الفن وحبيبها" لذا ستكتفي بالفن.

- قالت إنها جربت الحب أكثر من مرة، لكنها فشلت في الجمع بين الحب والفن.

ورحلت مديحة كامل عن عالمنا في 13 يناير 1997 تاركة لجمهورها أعمالًا لا تنسى.