ماذا حدث لدلال عبد العزيز في 100 يوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

في 30 أبريل الماضي، وبعد مغرب يوم الجمعة بدقائق، كانت البداية، حينها أعلن الإعلامي رامي رضوان إصابة والد ووالدة زوجته "دنيا"، النجم الكبير سمير غانم وزوجته الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، بفيروس كورونا المستجد، ولفت إلى أنه تم نقلهما إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وطلب لهما الدعاء.

إعلان الإصابة بكورونا

رامي رضوان آنذاك كتب عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل.. وأرجو التماس العذر.. للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي أستاذ سمير غانم وأستاذة دلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة.. أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".

شائعات.. ومرحلة حرجة

الشائعات كُثرت حول حالة الثنائي عقب ذلك، حتى خرج رامي رضوان يوم 10 مايو الماضي، وكتب عبر "فيسبوك": "أغلب ما يُنشر عن تطورات الحالة الصحية للأستاذ سمير غانم والأستاذة دلال عبد العزيز غير صحيح.. السادة الصحفيين ورؤساء تحرير المواقع.. أرجوكم اتقوا الله.. مش كده.. الناس بتقف مع بعض وتدعي لبعض في المحن والشدائد.. مش بتزيد من هم المهموم.. لا تدعوا الجري وراء السبق يكون على حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل.. وعلى حساب صحة الأخرين ونفسية أسرهم".

وأضاف: "ولكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين.. لم نمر بعد من المرحلة الحرجة، فنرجوكم الدعاء لهما.. فلا يرد القضاء إلا الدعاء، كما قال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم.. اللهم اكتب لسمير غانم ودلال عبد العزيز وكل المرضى شفاءً لا يغادر سقما يا رب العالمين.. إلهي أذهب البأس رب الناس، أشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.. اللهم إنا نسألك من عظيم لطفك وكرمك ورحمتك وسترك الجميل أن تمدهما بالصحة والعافية.. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير".

الغياب عن توديع سمير غانم

ظل الوضع كذلك حتى رحل عن عالمنا زوجها الفنان سمير غانم يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشُيّعت جنازته يوم الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر. ونظرا لظروفها الصحية؛ غابت دلال عبد العزيز عن توديع حبيبها ووالد ابنتيها دنيا وإيمي.

إخفاء خبر رحيل سمير غانم

رضوان ظهر في برنامجه "مساء dmc" عبر قناة "dmc" يوم 25 مايو الماضي، وكشف عن تطورات حالة حماته دلال عبد العزيز، وقال: "كم حنية وحب ودفء وتواضع في حماتي العزيزة، وفي المرض دايما بتفكر مين دلوقتي محتاج لازم نقف جنبه وبتفكر في الناس، بتقف جنب أي حد سواء في الفرح أو الحزن، ويشاء القدر إنها متكنش موجودة في تلقي عزاء زوجها الحبيب سمير غانم".

وأضاف: "بعض الناس قالت الفترة اللي فاتت ومن ضمن المعلومات الغلط اللي انتشرت إنها حضرت الجنازة وتأثرت والأكسجين نزل، هي لم تحضر الجنازة، للأسف ظروفها الصحية الصعبة اضطرتنا إننا نخبي عنها لحد دلوقتي نخبي عنها لدرجة إننا بنمثل، وهي مازالت في الرعاية المركزة، فصلنا التليفزيون في المستشفى وبدأنا نجيب حاجات مسجلة لأن الخبر كان بيتذاع في كل حتة، تليفوناتها سحبينها من اليوم الأول وقد إيه لحظة ضغط، لما حصلت حالة الوفاة بدأنا نفكر إيه السيناريو اللي هيتقال اللي يخلينا نغيب تمامًا أثناء فترة تواجدنا وربنا ألهمنا بسيناريو، والحمد لله لحد النهاردة هي متعرفش، بس القلب بيحس وإحساسنا الشخصي بيقول إنها حاسة ما هو رفيق الدرب في توافق في الأرواح الإحساس موجود ولكن لم يؤكد، محدش فينا لابس أسود وبندعي الابتسامات قدامها عشان متعرفش حاجة".

التعافي من كورونا.. وأعراض ما بعدها

وعن حالة دلال عبد العزيز الصحية؛ قال رامي رضوان: "أجريت مسحة مرتين والنتيجة سلبية لكورونا لكن لم يحدث تعافي بشكل كامل وهي حاليا في مرحلة أعراض ما بعد كورونا، وهي أعراض شديدة ومرحلة صعبة وشديدة يمكن تكون أشد من كوفيد نفسه، وملهاش علاج معين، وبندعى الله تعالى بتمام شفائها.. لكن الحالة صعبة وأرجوكم تستمروا في الدعاء ليها بكل ما اسعدوكم".

حالة غير مستقرة

وفي 11 يونيو الماضي؛ قال رامي رضوان عن حالة دلال عبدالعزيز عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية أستاذة دلال عبدالعزيز يودون الاطمئنان عليها.. ما زالت الأمور غير مستقرة، ودعاء حضراتكم يساندنا جميعًا، ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفاءها على خير قريبًا يا رب.. أرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل".

View this post on Instagram https://www.instagram.com/p/CP_FXSPFhMX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

شائعة تحسن حالتها

وفي 24 يونيو الماضي؛ نفى رامي رضوان، صحة ما تردد عن حدوث تحسن في حالة الفنانة دلال عبد العزيز ومغادرته غرفة الرعاية المركزة، وقال خلال برنامج "مساء dmc"، إن دلال نُقلت من غرفة في الرعاية المركزة إلى غرفة أخرى في الرعاية، دون أن يتطرق إلى أسباب نقلها، مشيرًا إلى أن حالتها الصحية لا يمكن أن توصف بأنها تشهد تحسن كبيرًا أو استقرارًا، متابعا: "معنى استقرار الحالة هو إن مفيش مطبات بتحصل، لكن في حقيقة الأمر فيه مطبات بتحصل.. نرجو من الجميع الاستمرار في الدعاء لها بأن تشهد مرحلة استقرار ثم التحسن".

شائعة وفاتها

في صباح السبت 24 يوليو، انتشر خبر وفاة دلال عبد العزيز، وهو ما كذبه رامي رضوان من خلال عدة تدوينات عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكتب: "الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس.. بس فاض الكيل.. يا رب كل واحد نشر الخبر ده يشوفه في حبايبه"، وفي رسالة أخرى، كتب: "بأي منطق أو عقل أو إنسانية أو مهنية ينزل خبر زي ده بدون تحقق؟! جنسه إيه ودماغه فيها إيه اللي قرر ينزل إشاعة ملعونة زي دي؟ طب راعوا الظروف المؤلمة اللي عايشينها بقالنا شهور دلوقتي".

بحاجة إلى الأكسجين والتنفس الصناعي

وفي يوم 18 يوليو الماضي، قال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن حالة النجمة دلال عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن": "مدام دلال عبد العزيز في حاجة إلى دعوات محبيها وجميع الصالحين لها بالشفاء، وهي تحتاج جهاز الأكسجين والتنفس الصناعي حتى هذه اللحظة، الحالة مستقرة ولكن بالأجهزة.. بعض حالات كورونا بتيجي وتمشي، وحالات أخرى بتيجي وتسيب أثار التهابات تليفية على نسيج الرئة تضعف قدرتها على دخول الأكسجين وطرد ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي يصبح مجهود النفس عالي، والاحتياج لأجهزة التنفس ضروري.. إن شاء الله حالة أستاذة دلال عبد العزيز تتحسن مع مرور الأيام والدعاء".

آخر تطورات حالة دلال عبد العزيز

وفي يوم 27 يوليو الماضي، كشف رامي رضوان آخر تطورات حالة دلال عبد العزيز، وقال خلال برنامجه "مساء dmc" إن وضعها الصحي صعبا وليس سهلا، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن يقول أن حالتها في تحسن لأن كل لحظة هناك مفاجأة، وحكى إن زوجته دنيا سمير غانم كانت نائمة واستيقظت على مكالمات ورسائل تعزية وكان وضعا صعبا عليها، والأسرة من الأساس تعيش في وضع صعب منذ 3 أشهر ولا يعرفون ماذا سيحدث في الساعة المقبلة.

ومازالت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز تعاني صحيا في فترة وصلت لنحو 100 يوم.

يذكر أن أخر أعمال دلال عبد العزيز مسلسل "ملوك الجدعنة" مع النجوم: مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، عمرو عبد الجليل وغيرهم، في رمضان 2021.