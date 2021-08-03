بسبب "البورنس".. سمية الخشاب تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدرت الفنانة سمية الخشاب تريند مواقع التواصل الاجتماعي، عقب جلسة التصوير التي خضعت لها مؤخرًا.

وكانت "الخشاب" نشرت صور الجلسة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها مرتدية "بورنس" من إحدى الماركات العالمية.

وخضعت سمية لجلسة تصوير بالبورنس لثاني مرة، عقب إثارتها الجدل بمجموعة صور بملابس مشابهة 24 يوليو الماضي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وانهالت التعليقات على صور الجلسة الأخيرة من الجمهور ما بين مؤيد ومعارض.

وجاءت التعليقات كالتالي:"قمر، ماشاء الله، اللبس دا لما تطلعي من الشاور مش عشان تطلعي بيه علينا ياست الكل، هو انتي لسه شارية الفوطة دي ألوان وفرحانة بيها، هو انتي بتلعبي جودو في الأولمبياد ولاإيه حكاية الروب ده، حلو طقم البرنس ده، حلاوتهم يا ناس، إنتي قمر ولا قمر".

ومن ناحية أخرى شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".