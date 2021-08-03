حسن غدار لـ”صوت بيروت انترناشونال”: أنا من محبي نجوى كرم وقدمتها بصورة جديدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ 41 دقيقة

يعتبر حسن غدار من أبرز المخرجين اللبنانيين الذين قدموا اهم الكليبات مع النجوم العرب ومنهم احلام، انغام، وائل كفوري وسيرين عبد النور وآخرهم نجوى كرم التي صور لها كليباً لاغنية ” مغرومة 2″ حيث بدأ عرضها منذ ايام على شاشات التلفزيون وموقع يويتوب، وقد حقق اكثر من خمسة ملايين مشاهدة في ايام قليلة. فماذا يقول حسن غدار لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن هذا التعاون وما هي تفاصيله وكيف تم الاتفاق معه على تنفيذ هذا العمل؟

“تلقيت اتصالا من شركة روتانا وآخر من المطربة نجوى كرم التي اخبرتني عن رغبتها بالتعاون معي وان بحوزتها اغنية جميلة تريد ان تصورها فارسلتها لي قبل اسبوع من موعد التصوير وعندما سمعتها اعجبتني جدا . ويضيف حسن قائلا “انا من محبي شمس الغنية اللبنانية وعندما اجتمعنا وضعنا سيناريو لاغنية “مغرومة 2″ بالاتفاق معها بعدما شرحت لها كيف اراها بعدستي واتفقنا على كل التفاصيل واعتبر انني قدمتها بصورة جديدة ومختلفة من خلال اغنية رومانسية ونجوى كرم تعرف كيف تلتقط الكاميرا باحترافية.

اما بالنسبة لمشاركة النجم معتصم النهار كضيف شرف في الكليب فقال ” اتصلت بمعتصم الذي تربطني به صداقة واخبرته انني اريده ان يكون ضيف شرف في الكليب وليس بطلا وهو رحب جدا لانه ايضا من محبي نجوى كرم. وفي العالم الغربي يسمى هذا المرور لاي نجم في كليب معين CAMIO وكنا قد شاهدنا النجمة العالمية مادونا CAMIO في كليب بريتني سبيرز والحمد الله النتيجة جيدة جدا في كليب “مغرومة 2”.

وعما اذا كان هناك عمل آخر سيجمعه بنجوى كرم اكد حسن غدار انه صور لها كليباً ثانياً لكن لا استطيع ان افصح عن تفاصيله.

وعن تصويره لاربع وعشرين اغنية للمطربة الخليجية احلام قال “انا صورت للمطربة احلام اغنيتين قبل ان نتعاون في البومها الاخير “فدوة عيونك” لذا هناك معرفة سابقة بيننا وعندما بدات التحضير لالبومها اتصلت بي منذ سنة واخبرتني عن رغبتها بتصوير كل اغنيات الالبوم وبدأنا نضع الافكار التي سنصورها لكل اغنية وقد استغرق تصوير 24 اغنية اربعة عشر يوما وكنا نصور في اليوم الواحد عملين ثم نرتاح ليلة واحدة لنتابع فيما بعد التنفيذ في اليوم التالي واعتبر هذا المشروع تحديا كبيرا لي واعتز بهذه التجربة جدا.

اما عن تحضيراته الجديدة للفترة المقبلة فاكد انه بصدد التحضير لتصوير مسلسل تلفزيوني في مصر انما دون ذكر معلومات عنه. انما ليس لدي كليبات في المدى المنظور اذ لا احب ان اقدم عددا كبيرا من الاغنيات المصورة في السنة.