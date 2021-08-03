عمليات تجميل أم مرض .. عابد فهد يكشف سبب التغير الواضح في شكله

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 07:05 مساءً - ترددت شائعات في الأيام الماضية حول مرض الفنان السوري ” عابد فهد ” والبعض تحدث حول خضوعه لعمليات تجميل وذلك بعد ظهوره بملامح مختلفة ونحافة ملحوظة خلال حضوره لحفل الفنان اللبناني ” وائل كفورى ” الذي أقيم في دبي في عيد الأضحى .
ليخرج عابد فهد في منشور له عبر حسابه على إنستجرام لتوضيح حقيقة الأمر وطمأنة محبيه ومتابعيه فكتب : ” تغيير إطلالة الممثل هو أمر طبيعي بين الفترة والأخرى .. التغيير بالشكل جزء من الحالة الفنية التي تتطلبها الشخصيات التي نقوم بتبنيها ” .
وتابع : ” وبناء على هيكلها الخارجي لينسجم في عوالمها الداخلية من أثر الحدث عليها في الحكاية وتراكماتها على الجسد .. الصحة بخير الحمد لله ” .
وأرفق الفنان عابد فهد منشوره بهاشتاج ” شتي يا بيروت ” في إشارة منه إلى مسلسله الجديد والذي يتطلب تجسيد شخصيته ظهوره بوزن أقل وتغيرا في شكله .
يذكر أن مسلسل شتي يا بيروت يشارك في بطولته إلى جانب عابد فهد كلا من : سامر اسماعيل، ديما بياعة، زينة مكي، إلسا زغيب، عبدو شاهين، فادي أبو سمرا، ورامز الأسود وإخراج إيلي السمعان .. ومن المقرر تصويره في لبنان .
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