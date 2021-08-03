تامر حسني يتوسط للصلح بين دياب ونصر محروس

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 05:45 مساءً - أعلن الفنان ” تامر حسني ” في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن تمكنه من الصلح بين الفنان ” دياب ” والمنتج والمخرج ” نصر محروس ” وذلك بعد أزمة وقعت بينهما حول عقد دياب الذي ينص على طرح 8 ألبومات خلال 8 سنوات .

وقال تامر حسني في الفيديو : ” الحمد لله ربنا قدرني إن أنا أمشي في حاجة جميلة جدا بين أخ ليا حبيبي الفنان دياب والأستاذ الكبير اللي طلعني وطلع أجيال كتير نصر محروس .. النهاردة فيه قعدة صلح كده جميلة وإن شاء الله مش هيبقى فيه أي مشاكل ” .

وتوجه تامر حسني بالشكر للمنتج نصر محروس على استضافته لهم في منزله ووقوع الصلح بينه وبين دياب وتغاضيه عن الشرط الجزائي الواقع على الأخير .

ورد نصر محروس على تامر قائلا : ” عايز أقول إن تامر أخويا الصغير وإبني الكبير اللي بفتخر بيه وبحترم مجهوده اللي بيعمله .. ومقدرش اتأخر في طلبه وإن جياب أخويا الصغير وهو اتربى في البيت جه أنا بس اللي كان صعبان عليا إن اللي بين الحبايب بيبقى بينهم فأنا زعلت من دياب في مواقف إنما قلبي بيتمناله كل الخير ” .

وأضاف محروس : ” أنا مقدرش أمنع الشغل عن حد لأن أنا مش ربنا .. ربنا هو اللي بيرزقنا كلنا ودياب أنا تعبت فيه أوي ومن مشاريعي اللي أنا بحبها .. وتامر النهاردة بيقوم بدور الأخ اللي بياخد الإخوات في حضنهم وبيجمعهم ” .

فيما قدم الفنان دياب اعتذارا للمنتج نصر محروس على سوء التفاهم الذي حدث وأدى إلى وقوع الخلاف بينهما وعن أي إساءة بدرت منه في حقه واصفا إياه بأنه ” الأب الروحي ” له وهو من كان سببا في وجوده على الساحة الفنية .. كما شكر الفنان تامر حسني على ما قام به من أجل حدوث هذا الصلح .

https://www.facebook.com/watch/?v=355931502601117&t=21