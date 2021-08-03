مايا دياب : ” الحزن والخوف والصدمة مش عم بيفارقوني “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 05:45 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر أعربت من خلالها عن استمرار حزنها وتأثرها بحادثة إنفجار مرفأ بيروت وذلك مع اقتراب الذكرى الأولى لها التي توافق الرابع من أغسطس . فكتبت مايا دياب في تغريدتها قائلة : ” الحزن والخوف والصدمة مش عم بيفارقوني .. ٤ آب كسرلي قلبي .. إنفجار مرفأ بيروت .. أنا بيروت ” .

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