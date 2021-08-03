بعد اختفاء 7 سنوات.. عبدالمجيد عبدالله يطرح ألبومه في عيد ميلاده

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق الفنان السعودي، عبدالمجيد عبدالله ألبومه الجديد "عالم موازي"، صباح الثلاثاء، بالتزامن مع عيد ميلاده الـ 59 الذي يوافق 3 أغسطس/آب.

ويحمل الألبوم الجديد اسم "عالم موازي" ويضم 22 أغنية من إنتاج وتوزيع “روتانا للصوتيات والمرئيات”، انتظرها بشوق الجمهور المحب والمتعطش لسماع أعمال عبدالمجيد عبدالله الغائب عن الساحة منذ 7 سنوات.







وحظيت أغنيات "عالم موازي" بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، والخليج خلال الساعات الأخيرة،

ويضم الألبوم مجموعة متنوعة من الأغنيات هي "عالم موازي، سامح الله، لا تعاتب، يابن الاوادم، أول حكايتنا، مشكور، غصون الشجر، إبك عني، ملل حبك، تهددني، مع السلامة، حالي، إنت فاهم، يوم مر اسمي، اعتذر لك، لزعلت، من متى، ياصبر، مثل ما كان، لمحته، ابكتبله".

وحرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على تهنئة عبدالمجيد عبدالله بالألبوم، الذي قوبل بحفاوةٍ كبيرة من قبل العديد من المطربين والملحنين والشعراء الخليجيين، الذين حرصوا أيضاً على معايدة "أمير الطرب" السعودي بذكرى ميلاده.