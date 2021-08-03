تسجيل نادر.. سعاد حسني تتحدث عن إنسانية كمال الجنزوري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الصحفي المصري محمود مطر، عن تسجيل صوتي نادر للفنانة الراحلة سعاد حسني، أثناء وجودها في لندن للعلاج.

وحل الصحفي محمود مطر ضيفا في برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" المصرية، للحديث حول كتابه عن السندريلا الذي يحمل عنوان" سعاد حسني.. القاهرة لندن".

وكشفت السندريلا في التسجيل النادر عن أسماء الفنانين الذين يسألون عنها قائلة: "ناس كتيرة بتسأل عليا، نجلاء فتحي، ويوسف شاهين كلمني، ويسرا، وحبيبتي نادية لطفي، بالمناسبة بعت لنادية لطفي وردة في عيد الحب".

وقالت سعاد حسني إن عيد الحب في لندن يختلف تماما عن مصر، موضحة أنه يمثل قيمة كبيرة لدى البريطانيين، وأنه يتم توزيع قرابة 10 ملايين وردة في تلك المناسبة السنوية.

وحرصت سعاد حسني في التسجيل الصوتي النادر على توجيه التحية إلى رئيس الوزراء المصري الراحل، كمال الجنزوري، بسبب موافقته وقت تسجيل حديثها على قرار علاجها على نفقة الدولة، وقالت إن "قرار الجنزوري"، جاء ببالغ الرقة ومحافظا على كرامتها وبمشاعر إنسانية عالية.



كما كشفت سعاد حسني في تصريحاتها النادرة حينها أنها ستقوم ببطولة فيلم يحمل اسم "تحت تهديد السلاح" فور عودتها من رحلة علاجها في لندن، وهو من إخراج رأفت الميهي.

يذكر أنه مر 20 عاما على رحيل السندريلا، التي توفيت في 21 يونيو 2001، بعد ما قيل عن سقوطها من شرفة الشقة التي كانت تقيم بها في العاصمة البريطانية لندن.