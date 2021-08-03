شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى وصناع "الإنس والنمس" يقيمون غدا عرض خاص للفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم أسرة فيلم "الإنس والنمس"، عرضا خاصا للعمل غدا الأربعاء بحضور أبطاله محمد هنيدى ومنة شلبى وعمروعبد الجليل ومحمود حافظ وسليمان عيد، وذلك داخل أحد مولات منطقة التجمع الخامس.

كان النجم محمد هنيدى قد خطف الأنظار إليه بعد نشره برومو فيلمه الجديد "الإنس والنمس"، حيث رصد البرومو مواجهة محمد هنيدى للزومبى، في إطار تشويقى ومثيرعما سيحدث خلال أحداث الفيلم.

وعلق النجم محمد هنيدى على الفيديو عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام": أوعى الزومبي، هتشوفوني في مواجهة الزومبي في فيلم الإنس والنمس قريبا جدا، واللي بيخاف يروح.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخرمن الفنانين، إضافة لظهورأكثرمن فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.