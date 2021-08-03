شكرا لقرائتكم خبر عن السيرك والفرقة القومية بساحة الهناجر حتى 16 سبتمبر.. بعد نجاح عروض فرقة رضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد نجاح فرقة رضا بدأ السيرك القومى والفرقة القومية للموسيقى الشعبية حفلاتهما، أول من أمس الأحد، ضمن فعاليات برنامج "صيف الإنتاج الثقافى" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فى الفترة من ٢٢ يوليو الماضى حتى ١٦ سبتمبر المقبل، وذلك فى الثامنة مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

وشاركت الفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، فى فعاليات البرنامج، وقدم نجوم السيرك القومى بإشراف الفنان وليد طه مدير عام السيرك القومى، فقرة الساحر للفنان ابرهيم عبد السلام، والدودة الشقية للفنان علاء أحمد، والجونجلير للفنان محمد هشام، والتهريج على البسكيلت للفنان حسن كمال، والتشكيلات للفنان صبرى أحمد، والقبقاب للفنان محمود خلف، ومن المقرر أن يقدم السيرك حفلاته حتى ٤ أغسطس الجارى، ثم يستأنف حفلاته بالبرنامج اعتبارا من ١٥ أغسطس الجارى حتى ١ سبتمبر المقبل .

كما قدمت الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بإشراف الدكتور أسامة زغلول مدير عام الفرقة، أول أمس الأحد، أغنية أمدحك للمنشد أحمد حسن، ومربعات صعيدي للفنان فكري القناوي، وأغانى البسايني للفنانة نورا صبحي، وفقرة التنورة للفنان إسلام صلاح، وأغانى نوبية للفنان سيد السمان بمصاحبة الرقص النوبي أداء الفنانة أميمة والفنانة نجلاء، بمصاحبة الآلات الشرقية الأصيلة من المزمار والربابة والطبل البلدى، ومن المقرر أن تستمر حفلاتها حتى غدا ٤ أغسطس الجارى .

يشار إلى أن برنامج "صيف الإنتاج الثقافى" يتضمن على مدار فترته فقرات فنية وغنائية أخرى، وعروض مسرحية للأطفال يقدمها البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، والفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وفرقة مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، بسعر تذكرة ٣٠ جنيه، مع تنفيذ الاجراءات الاحترازية للحد من خطر فيروس كورونا، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة، حرصا على الجمهور والعاملين بالقطاع .