شكرا لقرائتكم خبر عن 900 مليون دولار قيمة بيع صفقة شركة Hello Sunshine لـ ويذرسبون وإيكويتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة مصادر أجنبية عن صفقة اليوم في الوسط الإعلامي الأمريكي، ببيع شركة Hello Sunshine التي اسستها كل من ريزويذرسبون وستراند إيكويتي عام 2016، بقيمة 900 مليون دولار، لشركة Blackstone Group.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن ويذرسبون وسارة هاردن، سينضمان لمجلس إدارة الشركة الجديدة وسيواصلان الإشراف على العمليات اليومية، سيظلون أيضًا مساهمين مهمين.

ونقلا عن صحيفة وول ستريت جورنال، فإن خبر بيع شركة Hello Sunshine سيكشف عن ​​المشروع الإعلامي الذي لم يتم الكشف عن اسمه من قبل لـلمديرين التنفيذيين السابقين لشركة ديزني كيفن ماير وتوم ستاجز.

وقالت ويذرسبون في بيان: "يمثل اليوم لحظة هائلة لشركتنا، لقد أنشأت هذه الشركة لتغيير طريقة رؤية جميع النساء في وسائل الإعلام، على مدى السنوات القليلة الماضية، شاهدنا شركتنا تزدهر من خلال الكتب والتلفزيون والأفلام والمنصات الاجتماعية، اليوم، نتخذ خطوة كبيرة إلى الأمام من خلال الشراكة مع Blackstone، والتي ستمكننا من سرد المزيد من القصص المسلية والتأثيرية حول حياة النساء على مستوى العالم ".