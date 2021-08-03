شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس وغادة عادل والسعدني يروجون لفيلم "200 جنيه" على طريقتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررعدد من النجوم المشاركين في فيلم "200 جنيه"، الترويج لفيلمهم الجديد على طريقتهم الخاصة، عن طريق نشر صورهم عبر حساباتهم الشخصية بمنصات السوشيال ميديا وهم يمسكون في أيديهم ورقة أموال قيمة 200 جنيه.

ومن ضمن النجوم الذين شاركوا في حملة الترويج، النجمة القديرة إسعاد يونس، والفنانة غادة عادل، والفنان أحمد السعدني، الذين نشروا صورهم عبر حساباتهم الشخصية مضيفين هاشتاج 200 جنيه للإشارة إلى الفيلم المنتظرعرضه.



اسعاد يونس

وكان صناع فيلم "200 جنيه" أعلنوا عن بدء عرضه بدور العرض يوم 18 أغسطس المقبل، على أن يقام عرض خاص للفيلم بحضور أبطاله يوم 17 من نفس الشهر في أحد سينمات 6 أكتوبر.

ويواصل المخرج محمد أمين عملية مونتاج الفيلم دخل أحد استوديوهات بالمهندسين، وطرحت الشركة المنتجة أفيش دعائى مبدئى للفيلم عبارة عن ورقة مالية فئة المائتين جنيه.



السعدنى



غادة عادل

فيلم "200 جنيه" يعتمد على البطولة الجماعية بمشاركة عدد كبير من النجوم، وهم: أحمد السقا، إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، نيللي كريم، ليلى علوى ، محمود حافظ ، مي سليم، ليلى علوي، طارق عبد العزيز، ملك قورة، محمد فراج، أحمد السعدنى ، نهى صالح، وعدد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

ويعتمد فيلم "200 جنيه، على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.