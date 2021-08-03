شكرا لقرائتكم خبر عن الصلح خير.. تامر حسنى ينجح فى إنهاء خلاف المنتج نصر محروس والفنان دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النجم تامر حسنى فى الصلح بين الفنان دياب والمنتج والمخرج نصر محروس، بعد أزمتهما الأخيرة التى وصلت إلى ساحات القضاء التى كانت حول عقد دياب الذى ينص على طرح 8 ألبومات خلال 8 سنوات.

وأكد تامر حسنى فى فيديو مع دياب ونصر محروس بثه عبر حسابه الرسمى على "فيس بوك" تنازل نصر محروس عن الشرط الجزائى لعقد المطرب دياب.

وقال تامر حسني فى الفيديو: "الحمد لله ربنا قدرنى أكون سبب في صلح أخويا وحبيبي دياب على أخويا الكبير المنتج اللي قدمني وقدم أجيال كتير لمصر الأستاذ نصر محروس".

وأضاف: "تم الصلح فى منزله وتغاضى عن كامل الشرط الجزائى الواقع على الفنان دياب، ودى لفتة حقيقى مفيش منتج ممكن يعملها فى الزمن ده، شكرا أستاذ نصر شكرا إنك كبرتلى ومردتليش طلبى ووقفت جنب دياب لأنه شاب ولسه فى أول حياته، كل الشكر أستاذ نصر محروس".

من جهته قال المنتج نصر محروس: "أنا اللي بشكرك يا تامر وبشكر ربنا عليك وأنا فخور بيك كأخ ليا، وبأفتخر بيك كأكبر فنان في جيلك. أنا ما أقدرش يا تامر أرفضلك طلب وطبعا دياب أخويا الصغير اللي بأتمناله كل خير ونجاح".