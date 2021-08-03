شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دسوقى يخطف الأنظار لحظة ظهوره في مسرحية "ياما في الجراب ياحاوى" للنجم يحيى الفخرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف النجم شريف دسوقى، الأنظار لحظة ظهوره بمسرحية "ياما في الجراب يا حاوى"، مع النجم الكبير يحيي الفخراني، وإخراج مجدي الهواري، حيث تعد المشاركة الأولي له بعد أزمته الصحية التي تعرض لها منذ عدة أسابيع.

وسرعان ما انتشرت صور دسوقي، عبرمنصات السوشيال ميديا المختلفة، للتعليق على ظهوره المختلف داخل المسرحية ومواظبته على روح الفكاهة التي يشتهر بها، وأشاد الكثيرين بالتطور الملحوظ في أداءه، مشاركين صورمن المسرحية عبر حساباتهم الشخصية.



شريف دسوقي ويحي الفخرانى



شريف دسوقي فى المسرحية

مسرحية "ياما في الجراب ياحاوى" كانت تحمل سابقا اسم "ليلة من الف ليلة وليلة" من المقرر إعادتها مع مسرح القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما قدمها الفخرانى علي خشبة المسرح القومي مع المخرج الراحل محسن حلمي وإنتاج البيت الفني للمسرح على مدار 3 سنوات بداية من 2015.