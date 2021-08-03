شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب:الترند رزق ومحبة الناس نعمة و"البورنس" الأحمر بـ 30ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة سمية الخشاب لـ الخليج 365 تعليقا علي تصدر اسمها للترند علي السوشيال ميديا بعد جلسة التصوير التي حضعت لها فى دبى، إن الترند رزق مثله مثل حب الناس الي تعتبره سمية الخشاب نعمة تدعو الله أن يديمها عليها، مؤكدة أنها لا تسعى إلى لفت الأنظار أوالتحول لترند، ولكنها تتفاجئ بذلك مع كل جلسة تصوير أو عمل جديد تدخله.



سمية الخشاب

وأشارت سمية الخشاب إلى أن سعر البورنس الأحمر الذي ارتدته في جلسة التصوير يصل إلى 30 ألف دولار والمجوهرات بـ 200 ألف دولار.



سمية الخشاب



سمية الخشاب

واستكملت سمية الخشاب حديثها مع الخليج 365 قائلة إنه فى الفترة المقبلة هناك العديد من المفاجأت التي تعمل عليها في مجال الغناء، موضحه أنها سعيدة بنجاح أغنية أوعدك وما حققته من نسب مشاهدة حقيقية.



سمية الخشاب



سمية الخشاب



سمية الخشاب

وكانت سمية الخشاب قد طرحت مؤخراً كليب أغنيتها الجديدة "أوعدك" مع مطرب المهرجانات عمر كمال، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، الشهر الماضى والأغنية من كلمات وألحان أحمد أوسه، وتوزيع إسلام ساسو، وتصدرت الأغنية تريند يوتيوب واحتلت المركز الأول بعد طرحها.

وخضعت النجمة سمية الخشاب لجلسة تصوير جديدة في أحد الفنادق بدبى، وارتدت فيها روب أحمر، ونشرت الصور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعد أسبوع من نشرها لجلسة تصوير أخرى مرتدية الروب الأبيض داخل غرفتها وكذلك في الحمام.