شكرا لقرائتكم خبر عن منتج "فرقة ناجى عطا الله": عادل إمام حصل على أجر 30 مليون جنيه فى المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض المنتج صفوت غطاس فكرة ما بقال حول تقاضى الفنانين أجور كبيرة وأنهم لا يستحقونها، مضيفاً لا يوجد شيء اسمه أن الأجر كثير على النجم، لأنه يعيد الأموال التي تعطيها له وإذا كان هناك نجم لن يعيد الأموال التي تقاضاها من خلال بيع المسلسل الذى تعاقد عليه فلن يأتي به من الأساس.

وكشف غطاس خلال تصريحات تليفزيونية، أنه عندما ذهب وتعاقد مع الزعيم عادل امام على بطولة مسلسل "فرقة ناجى عطا الله" بأجر كبير استغرب الكثير من ذلك موضحاً: " مضيت مع عادل إمام بـ 30 مليون أيامها في الوقت اللى كان يحيى الفخرانى ونورالشريف الأعلى أجراً حيث بتقاضيهما 8 مليون جنيه فقط".

وتابع غطاس :"أنا عارف بعمل ايه، فبعد 4 أيام من تعاقدى مع عادل امام على "فرقة ناجى عطا الله" وسافرت بره وتعاقدت على المسلسل جبت تكلفته بيع بس قبل ما أصور، فالنجم بيجيبلك فلوسه، ولكن أوقات يكون أوقات ممثل طلع في مخه يزود أجره محدش هيجيبه لو مجابش الفلوس اللى زودها".

يذكر أن مسلسل "فرقة ناجى عطا الله" تم عرضه في شهر رمضان من عام 2012 وسجل ظهور الزعيم عادل إمام للمرة الأولى في الدراما التليفزيونية بعد غياب 32 سنة منذ تقديمه مسلسله "دموع في عيون وقحة" عام 1980، وبعدها استمر في التواجد في الدراما بشكل سنوي وقدم العديد من المسلسلات بعد "فرقة ناجى عطا الله".

فرقة ناجى عطا الله تأليف يوسف معاطى وإخراج رامى امام وبطولة عادل امام، أنوشكا، محمد امام، أحمد السعدنى، نضال الشافعى، عمرو رمزى، أحمد التهامى، محمود البزاوى، سناء يوسف، أحمد عبد الوارث، ياسر على ماهر، أحمد دياب، بطرس غالى، ماهر عصام، أحمد حلاوة، ألفت سكر وعدد من الفنانين العرب.



فرقة ناجى عطا الله