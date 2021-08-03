شكرا لقرائتكم خبر عن قلادة ذهبية مصنوعة يدويا بقيمة 45 ألف دولار هدية بن أفليك لجنيفير لوبيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع ديلي ميل عن هدية النجم العالمي بن أفليك لحبيبته جنيفير لوبيز في عيد ميلادها، والتي بلغت قيمتها ما يقارب 45 ألف دولار، وهي عبارة عن قلادة ذهبية مصنوعة يدويًا عيار 18 وتضم مفتاحا يرمز للحب.

بن أفليك احتفل مع حبيبته لوبيز بعيد ميلادها علي يخت بلغت تكلفته 130 مليون دولار، حيث أمضت جينيفر لوبيز وبن أفليك عطلة نهاية الأسبوع في سانت تروبيز بفرنسا على متن اليخت. اليخت تم بناؤه في عام 2011 وكان أحد أكبر أربعة يخوت في العالم في ذلك الوقت، وتم تجديد القارب بشكل شامل في عام 2019 وهو الآن معروض للبيع مقابل 130 مليون دولار.

اليخت يضم تسع حجرات للضيوف و كابينة للموظفين تضم 27 من أفراد الطاقم و يشتمل اليخت منتجع صحي مجهز بالكامل ، ومصعد إلى جميع مستويات سطح السفينة ، ومنصة لطائرات الهليكوبتر ، ومسبح بطول 6 أمتار.

عيد ميلاد لوبيز الـ52 هو الأول الذي تقضيه مع حبيبها النجم بن أفليك، وذلك بعدما انفصلت عن خطيبها أليكس رودريجيز وهو الأمر الصادم للعديد من محبي لوبيز، خاصة أنهما كانا نموذجا للسعادة في كل صورهما، حتى أنه اشتري لها سيارة بورش 911 GTS في عيد ميلادها عام 2019، وكانت دائما ما تتحدث لوبيز عنه وعن دعمه لها ووقوفه إلى جوارها، ولكن الوضع تغير هذا العام، خاصة بعدما انفصلت عنه وعادت لحبيبها الأول النجم بن أفليك بعد حوالي 18 عاما.