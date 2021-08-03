شكرا لقرائتكم خبر عن بريتني سبيرز تستمر فى الظهور عارية على إنستجرام وقلق حول صحتها العقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعمد المغنية الأمريكية بريتني سبيرز، إثارة الجدل من حولها، وذلك بعد نشر صورتها عارية على حسابها الرسمي على موقع الصور إنستجرام، مما أدى إلى زيادة حالة القلق من حوها حول صحتها العقلية، خاصة وإنها طرحت خلال الفترة الماضية، وعلى فترات قريبة عدة صورعارية لها.

ويأتي طرح بريتنى سبيرز هذه الصور بعد حكم المحكمة بالوصاية عليها من والدها، حيث طلبت النجمة العالمية بريتني سبيرز رسمياً استبدال والدها كوصي لها ، بعد 13 عامًا من توليه السيطرة على حياتها وأموالها، وتوسلت سبيرز باكيةً إلى المحكمة أن تضع حداً لهذه الوصاية التعسفية، وطالبت بـ"التحقيق" ضد والدها.

وقدم محامي النجمة بريتنى سبيرز التماسا للمحكمة أمس الاثنين ، بعد شهر من كسر سبيرز صمتها العلني بشأن الوصاية ، واصفة إياها بأنها"مسيئة"، وتتيح الوصاية لوالدها التحكم الكامل بممتلكاتها، وإسناد المهمة إلى محاسب مستقل بدلاً منه، حسب ما جاء في الطلب.

وكان المحامي ماثيو روزنجارت، الذي توكل عن سبيرز أخيرا، كشف قبل أسبوع أنه يتخذ إجراءات قاسية وسريعة لتنحية جيمي سبيرز والد المغنية الأمريكية، بعدما أدلت النجمة بشهادة أمام محكمة في لوس أنجلوس بدت فيها شديدة التأثر.

وورد على الموقع الإلكتروني لمحكمة لوس أنجلس، امس الاثنين، التماس لتعيين المحاسب جيسون روبين من كاليفورنيا لإدارة الشؤون المالية لنجمة البوب.