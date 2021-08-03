شكرا لقرائتكم خبر عن جون سينا ببدلة شخصيته الخارقة في افتتاح The Suicide Squad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف النجم العالمي جون سينا، الأنظار إليه في الافتتاح الأول لعرض فيلمه الجديد The Suicide Squad، الذى يجسد فيه شخصية بطل خارق، بجوار كلاً من النجم العالمي إدريس إلبا، والنجمة العالمية مارجو روبي.

ونقلت تقاريرأجنبية، جانب من ظهورالنجوم على السجادة الحمراء، للعرض الخاص الأول لفيلمهم The Suicide Squad، المقررعرضه يوم 8 أغسطس الجاري في دور العرض السينمائي.

حظى فيلم الأكشن والإثارة The Suicide Squad الجديد، على تقييمات مرتفعة من قبل النقاد السينمائيين قبل عرضه في 6 أغسطس المقبل، عبر موقعrotten tomatoes للتقييمات حيث حصل على نسبة 97%.

واستوحى قصة الفيلم الجديد من كوميديا Suicide Squad في فترة الثمانينات، ولم يكن هذا التعامل هو الأول الذي يجمع ستالون بالمخرج العالمي جيمس جان، فسبق وأن تعاوناً في فيلم Guardians of the Galaxy Vol.2، حيث لعب ستالونى دور ستاركر الذي تحول إلى بطل Starhawk.

وأعلن المخرج جيمس جان، فى وقت سابق عن انضمام النجم العالمي سيلفستر ستالونى، إلى طاقم عمل فيلم The Suicide Squad، بالرغم من انتهاء التصوير في فبراير الماضي، بحسب ما أكد مخرج العمل مسبقاً في تصريحات نقلتها صحيفة فارايتى.