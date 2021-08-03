شكرا لقرائتكم خبر عن سهرة صيفية..يوسف الشريف وكريم فهمى وشيكو وهشام وزوجاتهم فى ليلة عائلية"صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمتع نجوم الفن بأوقاتهم مع العائلة خلال فترة الصيف بقضاء وقت أسرى ممتع على شاطئ البحر بالمدن الساحلية هربًا من الحر وضغط العمل طوال أشهر السنة، ليتفرغ الجميع من أجل التجمعات العائلية مع الأسرة والأصدقاء أثناء الإجازة الصيفية خاصة مع انتهاء الدراسة بجميع المراحل الدراسية .

وخلال هذا الأسبوع تجمع النجوم يوسف الشريف وكريم فهمى وشيكو هشام ماجد، وبرفقتهم زوجاتهم فى سهرة صيفية عائلية، ومن جانبها، نشرت الكاتبة والسيناريست إنجي علاء، زوجة الفنانة يوسف الشريف، مجموعة صور من السهرة العائلية، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "مع الأحباء.. ليلة صيفية".



تدوينة إنجى علاء

يأتى هذا فيما احتفل النجم يوسف الشريف، بعيد الأضحى المبارك مع أسرته – فى وقت سابق من شهر يوليو الماضى – وحينها، ظهر يوسف الشريف وهو يلعب الكوتشينة مع أولاده وزوجته السيناريست إنجي علاء، ونشر الصور عبر حسابه على تويتر، وكتب على الصور: "عيد سعيد"، ونالت الصورة إعجاب العديد من متابعيها، ومن التعليقات: "ربنا يسعدكم وتسعدونا دائمًا بأعمالكم، منورين الدنيا كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة وسعادة، عيد سعيد عليكم".



يوسف الشريف وكريم فهمى وشيكو وهشام وزوجاتهم (3)

بينما كان آخر ظهور للفنان شيكو، على السوشيال ميديا، عندما حرص – منتصف شهر يوليو الماضى - على الدعاء للنجمة ياسمين عبد العزيز، في أزمتها الصحية التي تعيشها حاليًا، حيث نشر صورة قديمة تجمعه معها برفقة النجمة مني زكي والنجم أحمد حلمى، والفنان هشام ماجد، وكتب فى تعليقه عليها، "سلامتك يا ياسو إن شاء الله تقومي بالسلامة".

وسرعان ما حصدت الصورة التي نشرها شيكو عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، على عدد كبير من التعليقات التي جاءت غالبيتها بالدعاء للنجمة ياسمين عبد العزيز.



إنجى علاء ونيبال على زوجة هشام ماجد



يوسف الشريف وزوجته إنجى علاء

ويذكر أن الفنان هشام ماجد، وأبطال فيلم "حامل اللقب"، ينتظرون استئناف التصوير الأسبوع الجارى، وذلك بعد فترة توقف بسبب أجازة عيد الأضحى وتغيير ديكورات التصوير، والعمل بطولة الفنانة دينا الشربينى وهشام ماجد ومحمد سلام، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحى.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق ويعتبر أول فيلم يظهر فيه هشام ماجد بدون شيكو، وخلال أحداث الفيلم تجمع قصة حب بين دينا الشربينى وهشام ماجد فى إطار من الفانتازيا.