شكرا لقرائتكم خبر عن 8 إطلالات جريئة لـ دنيا بطمة تضعها في مرمى الانتقادات .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتادت الفنانة المغربية دنيا بطمة إثارة الجدل بشكل مستمر، إن لم يكن بأحداثها المختلفة التي تعرضت لها خلال السنوات الأخيرة، فيكون بإطلالاتها الجريئة والغريبة التي تجعلها حديث السوشيال ميديا، فهى من أكثر النجمات تفاعلا مع الجمهور علي مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يضم حسابها الشخصي علي موقع إنستجرام ما يزيد عن 7 مليون متابع، لذلك نستعرض أجرأ الإطلالات التي طلت بها "بطمة"على جمهورها.

وكانت الفنانة المغربية دنيا بطمة قد رزقت بمولودتها الثانية في شهر أكتوبر من العام الماضي، والتي أطلقت عليها أسم "ليلي روز" علي اسم والدتها، حيث نشرت صورة لها مع مولودتها داخل المستشفي، وكتبت :"رزقنا اليوم بفرحة كبيرة وأميرة ما احلاها الله يحميها اسمها ليلي روز..علي اسم أمي الغالية الحمد لله علي سلامتك حبيبة مامي كل العيلة فرحانة فيك".

وفي وقت سابق عاقبت محكمة مغربية، المطربة المغربية دنيا بطمة، بالسجن النافذ ثمانية أشهر، على خلفية التورط فى "قضية تشهير" بشخصيات معروفة عبر موقع التواصل الاجتماعى "سناب شات"، حيث اتهمت بالمشاركة في حساب ينشر "الفضائح" ويكشف تفاصيل من الحياة الخاصة للمشاهير، تحت اسم "حمزة مون بيبي".

وأدينت دنيا بطمة وشقيقتها بالمشاركة في نشر أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، إضافة إلى "بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للتشهير بهم والمشاركة في ذلك" في أمور ترتبط بأفعال غير أخلاقية لأسماء في الوسط الفني المغربي، إلا أن في 8 مايو 2020 صدر حكم براءتهما لعدم كفاية الأدلة ولكن وضعن تحت المتابعة بسبب وجود تهم أخرى عليهما