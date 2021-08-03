شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تثير الجدل بجلستي تصوير بالروب الأحمر والأبيض خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت النجمة سمية الخشاب لجلسة تصوير جديدة في أحد الفنادق بدبى، وارتدت فيها روب أحمر، ونشرت الصور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام لتثير الجدل مجدداُ بعد أسبوع من نشرها لجلسة تصوير أخرى مرتدية الروب الأبيض داخل غرفتها وكذلك في الحمام.



سمية الحشاب

سمية الخشاب وشائعات زواجها من عمر كمال

وكانت النجمة سمية الخشاب قد أثارت الجدل مؤخرا وتعرضت إلى العديد من الشائعات حول زواجها من مطرب المهرجانات عمر كمال، خاصة بعد تعاونهما سويًا في مهرجان "أوعدك"، إلا أنها نفت ما تداول من أخبار حول هذا الشأن، حيث قالت سمية خلال لقائها مع تليفزيون الخليج 365: "أنا كل ما بشتغل مع حد بيجوزنى له"، مشيرة إلى أنه لا صحة لهذا الكلام على الإطلاق، مؤكدة أن الشائعات من هذا النوع دائماً ما تحاوط اسم سمية الخشاب “تحديداً.

وأضافت سمية الخشاب في اللقاء: "على السوشيال ميديا كل يوم بيجوزونى ويطلقونى، وبصراحة أنا دلوقتى مركزة فى شغلى، ومش فاضية للجواز، وأنا عندى طاقة إيجابية من النجاحات الأخيرة عايزة استغلها فى الشغل بس".



سمية الحشاب فى جلسة تصوير بالروب الاحمر

سمية الخشاب وموقفها من الزواج مرة أخرى

وأكدت سمية الخشاب عن عدم رغبتها في الزواج مرة أخرى، مشيرة إلى أنها تعيش أزهى فترات حياتها فنياً، فهى تحقق النجاحات بدون أن يقف أحد في طريقها أو يعطلها عن هدفها، مشبهة الفترة التي تعيشها الآن بالفترة "الملكية"، لذا فهى لا تفكر في الارتباط مجدداً.

وطرحت سمية الخشاب مؤخراً كليب أغنيتها الجديدة "أوعدك" مع مطرب المهرجانات عمر كمال، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، الشهر الماضى والأغنية من كلمات وألحان أحمد أوسه، وتوزيع إسلام ساسو، وتصدرت الأغنية تريند يوتيوب واحتلت المركز الأول بعد طرحها.



سمية الخشاب



سمية الحشاب فى جلسة تصوير بالروب الاحمر



سمية الحشاب



سمية الحشاب بالروب الابيض



سمية الحشاب فى جلسة تصوير بالروب الابيض



سمية الحشاب فى جلسة تصوير بالروب الابيض



سمية الحشاب فى جلسة تصوير بالروب الابيض



سمية الحشاب



سمية الحشاب بالروب الابيض



سمية الحشاب بالروب الابيض



سمية الحشاب