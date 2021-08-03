شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يشكر تامر حسنى بعد نجاحه فى نهاية خلافه مع نصر محروس: أجدع خلق الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان محمد دياب الشكر للنجم تامر حسني بعد مبادرته للصلح بينه وبين المنتج نصر محروس، بعد أزمتهما الأخيرة التى وصلت إلى ساحات القضاء وكانت حول عقد دياب الذى ينص على طرح 8 ألبومات خلال 8 سنوات.

وأعاد دياب نشر الفيديو للصلح بقيادة تامر حسني عبر حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك"، مصحوبا بتعليق :"مليار شكراً لأخويا أجدع خلق الله الرجولة الأصيل أبو الواجب الكبير بأخلاقة وفنه وقلبه الحلو نجم الجيل الحقيقى.. تامر حسنى شكراً ربنا يقدرك دايماً على الخير".



دياب

ونالت مباردة تامر حسني العديد من الإشادات من الفنانين، وعلق عصام كاريكا قائلا :"تامر عسولة وانت ونصر اخواتي وحبايب مصر كلها يا ديبو"، فيما كتب الفنان أمير صلاح الدين :"الف مبروك يا ديبو ، ولسة اللي جاي أحلى".

وأكد تامر حسنى فى فيديو مع دياب ونصر محروس بثه عبر حسابه الرسمى على "فيس بوك" تنازل نصر محروس عن الشرط الجزائى لعقد المطرب دياب.

وقال تامر حسني فى الفيديو: "الحمد لله ربنا قدرنى أكون سبب في صلح أخويا وحبيبي دياب على أخويا الكبير المنتج اللي قدمني وقدم أجيال كتير لمصر الأستاذ نصر محروس".

وأضاف: "تم الصلح فى منزله وتغاضى عن كامل الشرط الجزائى الواقع على الفنان دياب، ودى لفتة حقيقى مفيش منتج ممكن يعملها فى الزمن ده، شكرا أستاذ نصر شكرا إنك كبرتلى ومردتليش طلبى ووقفت جنب دياب لأنه شاب ولسه فى أول حياته، كل الشكر أستاذ نصر محروس".

من جهته قال المنتج نصر محروس: "أنا اللي بشكرك يا تامر وبشكر ربنا عليك وأنا فخور بيك كأخ ليا، وبأفتخر بيك كأكبر فنان في جيلك. أنا ما أقدرش يا تامر أرفضلك طلب وطبعا دياب أخويا الصغير اللي بأتمناله كل خير ونجاح".