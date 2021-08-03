شكرا لقرائتكم خبر عن نصر محروس بعد مبادرة الصلح من تامر حسني: مقدرش أرفضلك طلب.. ودياب: الأب الروحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المخرج والمنتج نصر محروس الشكر للنجم تامر حسني بعد مبادرته للصلح بينه وبين الفنان دياب، بعد أزمتهما الأخيرة التى وصلت إلى ساحات القضاء وكانت حول عقد دياب الذى ينص على طرح 8 ألبومات خلال 8 سنوات.

وكتب نصر محروس عبر حسابه بموقع "انستجرام" أنا اللي بشكرك يا تامر وبشكر ربنا عليك وأنا فخور بيك كأخ ليا.. وبأفتخر بيك كأكبر فنان في جيلك..انا ما اقدرش يا تامر ارفضلك طلب وطبعاً دياب اخويا الصغير اللي بأتمن له كل خيرونجاح".



نصر محروس

ورد دياب عبر التعليقات على نصر محروس قائلا :"استاذى واخويا الكبير والأب الروحى لينا كلنا ربنا يخليك لينا ويبارك فيك اشكرك على كل حاجة حلوة ربنا يراضيك ويسعدك".

ونالت مباردة تامر حسني العديد من الإشادات من الفنانين، وعلق عصام كاريكا قائلا :"تامر عسولة وانت ونصر اخواتي وحبايب مصر كلها يا ديبو"، فيما كتب الفنان أمير صلاح الدين :"الف مبروك يا ديبو ، ولسة اللي جاي أحلى".

وأكد تامر حسنى فى فيديو مع دياب ونصر محروس بثه عبر حسابه الرسمى على "فيس بوك" تنازل نصر محروس عن الشرط الجزائى لعقد المطرب دياب.

وقال تامر حسني فى الفيديو: "الحمد لله ربنا قدرنى أكون سبب في صلح أخويا وحبيبي دياب على أخويا الكبير المنتج اللي قدمني وقدم أجيال كتير لمصر الأستاذ نصر محروس".

وأضاف: "تم الصلح فى منزله وتغاضى عن كامل الشرط الجزائى الواقع على الفنان دياب، ودى لفتة حقيقى مفيش منتج ممكن يعملها فى الزمن ده، شكرا أستاذ نصر شكرا إنك كبرتلى ومردتليش طلبى ووقفت جنب دياب لأنه شاب ولسه فى أول حياته، كل الشكر أستاذ نصر محروس".