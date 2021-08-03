شكرا لقرائتكم خبر عن 5 زيجات في حياة الدنجوان رشدى أباظة فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكن مجرد فنان مر على تاريخ السينما المصرية كان دنجوان، استطاع أن يخطف قلوب الجماهير بوسامته وموهبته، إنه الفنان رشدى أباظة، الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده الـ95، إذ ولد فى 3 أغسطس عام 1926، لم يكن التمثيل والشهرة ضمن حسابات أباظة، قبل أن يبدأ حياته في عالم السينما في فيلم "المليونيرة" الصغيرة، ثم توالت الأفلام ولعب كل الأدوار من تراجيديا لكوميديا إلى أدوار معقدة لعبها باقتدار حتى صار فتى الشاشة الأول والنجم الأبرز على مدار سنوات حياته.

قدم "أباظة" ما يزيد على 150 فيلمًا ومن أشهر الأفلام "امرأة على الطريق، صراع في النيل، الزوجة رقم 13، في بيتنا رجل، عروس النيل، الشياطين الثلاثة، صغيرة علي الحب، نص ساعة جواز، نار الشوق، كانت أيام، غروب وشروق، الحب الضائع، وكر الأشرار"، وكان نصيب التليفزيون أقل ما يكون في مشوار رشدي أباظة حيث قدم مسلسلين فقط، هما "المارد، الصفقة".

لم يكن "رشدي" دنجوانا علي الشاشة فقط أو خلال أدواره، بل من الواضح أنه كان كذلك في حياته الشخصية أيضًا، حيث تزوج 5 مرات، كانت أولهم من الفنانة تحية كاريوكا واستمر زواجهما 3 سنوات فقط، ثم تزوج من الأمريكية بربارا وانجب منها أبنته الوحيدة (قسمت)، ثم طلقها بعد 4 سنوات، ثم تزوج من الفنانة سامية جمال التي تعتبر أكثر زيجاته استمرارا، حيث ظل زواجهما قرابة 18 عامًا، ثم انفصلا لكن لها لاتزال علي عصمته، ليتزوج من الفنانة صباح ويستمر زواجهما أسبوعين فقط، أما نبيلة أباظة فكانت زوجته الخامسة، وهي ابنة عمه تزوجها قبل وفاته بسنتين.