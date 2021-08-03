شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت وزوجته قصة حب عمرها 16 عامًا وزواج 6 سنوات .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع الفنان الكوميدى محمد ثروت لجلسة تصوير مع زوجته قبل باستقبال مولودته الجديدة دهب، حيث اختار ثروت وزوجته طريقة مبتكرة للإعلان عن إنجاب مولودتهما الجديدة، بعدما خضعا لجلسة التصوير في الأيام الأخيرة من الحمل، وعلى طريقة كارتون "ديزني" الشهير "موانا"، وعلق ثروت على الصور عبر حسابه بموقع انستجرام"عائلة ماوي وموانا.. الهيافة فينا بس ربنا اللي هادينا.



محمد ثروت وزوجته على طريقة موانا

وبدوره أكد محمد ثروت لـ"الخليج 365" بعد تصدر صوره مع زوجته ترند مواقع التواصل الاجتماعى، أنه لم يتخيل أن الصور ستحدث هذه الضجة، متحدثاً عن قصة الحب التى جمعته بزوجته منى جمال منذ 16 عاما وزواجهما منذ 6 سنوات فقط، كاشفا أن بداية علاقتهما كانت في مسرح الجامعة، حيث قضى 7 سنوات قبل أن يتخرج من كلية التجارة، بسبب حبه الشديد للمسرح.

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محمد ثروت وزوجته

تابع محمد ثروت أن معرفته الحقيقية بزوجته بدأت في أحد عروض المسرح حين لم تحصل على دور وتم تكليفها باستقبال كبار الضيوف من دكاترة الجامعة، وجلست إلى جواره لمشاهدة العرض، وهناك توطدت علاقتهما وبدأت تتخذ منحى آخر.

أشار ثروت إلى أنه يترك لزوجته مهمة إدارة أعماله، لأنه يثق في رأيها فيما يتعلق بأعماله الفنية، لأنها تعرفه جيدًا ولن تنصحه بشيء يضره، كما أنها أول من ينصحه عندما يخطيء، مؤكدًا أنه لا يخشى إطلاعها على تفاصيل تعاقداته أو أجره الذي تتولى الاتفاق عليه مع شركات الإنتاج.

أكد أن علاقته بزوجته تعتمد على النقاش واتخاذ الرأي الأسلم في النهاية، فهو القائد وصاحب القرار فيما هي صاحبة رأي الشوري، وكلاهما في نفس المركب، مشيرًا إلى أنه عندما يختلف معها يبدأ كل منهما في السخرية من الآخر وإلقاء الإفيهات التي تسخر من تصرف شريكه، مؤكدًا أنه يحتاج بعدها للبقاء في غرفة منفصلة والتفكير في مدى إنفعاله وعصبيته، قبل أن يبدأ أحدهما في مصالحة الآخر.



محمد ثروت وزوجته



محمد ثروت وزوجته على طريقة موانا



محمد ثروت وزوجته فى جلسة تصوير



محمد ثروت وزوجته فى جلسة تصوير الحمل



محمد ثروت وزوجته فى جلسة تصوير



محمد ثروت وزوجته وابنهما



محمد ثروت وزوجته



محمد ثروت وزوجته فى جلسة تصوير الحمل



محمد ثروت وزوجته فى جلسة تصوير الحمل