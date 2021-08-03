شكرا لقرائتكم خبر عن قصي خولي × 10 صور تبرز كيف تغيرت ملامحه بين الماضى والحاضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل أجري عملية تجميل؟، ما سبب خضوعه لعملية تجميل؟، هل يستعد لعمل معين يستدعي هذا التغير؟، جميعها تساؤلات مازالت تطارد الفنان السوري قصي خولي بعد أخر ظهور له، والذي بدا فيه بملامح متغيرة وتعريض واضح في الفكين، وهو مظهر مختلف لم يعتاد عليه جمهوره، لذلك عرضه للعديد من الانتقادات والتساؤلات حول خضوعه لعملية تجميلية، ومع كل هذا الجدل إلا أنه إلي الآن يفضل عدم الرد، وننشر له عددا من الصور بين الماضي والحاضر:

يذكر أن آخر أعمال الفنان قصي خولي مسلسل "2020" الذي عرض خلال سباق مسلسلات رمضان الماضي، وتدور قصته حول محاولة نقيب في الجيش تُدعى سما البحث عن أدلة قوية من أجل الإيقاع برجل عصابات يدعُى صافي يقوم بالعديد من الجرائم في الخفاء، وهو من بطولة قصي خولي ونادين نسيب نجيم وفادي أبي سمرا وكارمن لبس، تأليف نادين جابر، إخراج فيليب أسمر.

كما طرح نهاية العام الماضي كليب بعنوان "القصة كلا"، وشاركه الغناء "إسماعيل تمر" وتعتبر هذه ثانى تجارب قصى الغنائية بعد أغنية" سورى قديم"، وأظهر قصى خلال الأغنية قدرته على إجادة غناء الراب، وتحمل الأغنية العديد من الرسائل الاجتماعية والتشجيعية، وجاءت طريقة تصوير الكليب مبهجة والتي ظهر فيها جزء من الكواليس، وأصبحت الأغنية تريند على يوتيوب بعد ساعات من إصدارها.