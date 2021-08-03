"إحنا اللي فرمنا الألمان".. هكذا علّق هنيدي على تأهل مصر لنصف نهائي أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعرب الفنان محمد هنيدي، عن سعادته بنجاح المنتخب المصري في التأهل إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو، بعد الفوز الكبير أمام ألمانيا بنتيجة 31-26.

وكتب هنيدي، عبر حسابه على موقع "تويتر": "وحوشنا قهروا الماكينات الألمانية.. مبروك لمصر.. مبروك لمصر.. مصر لنص النهائي.. إحنا اللي فرمنا الألمان".

ونجح الفراعنة في التأهل للمرة الأولى في التاريخ إلى نصف النهائي، حيث نجح المنتخب في تحقيق المركز الأفضل في تاريخه بدورة أتالانتا 1996، حين حصد الفراعنة المركز السادس.

وتألق كريم هنداوي، حارس مرمى المنتخب المصري، ودافع عن مرماه، ليتيح الفرصة لنجوم المنتخب علي زين، ومحمد سند، ويحيى الدرع، ويحيى خالد، وأحمد الأحمر، وممدوح هاشم في تسجيل الأهداف في شباك ألمانيا.

ويلتقي المنتخب المصري أمام فرنسا بنصف النهائي، فيما يلتقي على الجانب الآخر المنتخب الدنماركي أمام إسبانيا.