"بكره في كل دور العرض".. محمد هنيدي يروج لفيلم "الإنس والنمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

روّج الفنان محمد هنيدي، لفيلم "الإنس والنمس" المقرر طرحه في دور العرض السينمائي، بداية من يوم الغد الأربعاء 4 أغسطس الجاري.

ونشر هنيدي، بوستر الفيلم عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلّق: "بإذن الله تعالى بكره في كل دور العرض.. فيلم الإنس والنمس.. مستني آرائكم ومنشن صحابكم يلا وروحوا شوفوه سوا".

فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، محمود حافظ، وشريف دسوقي وغيرهم.

الفيلم سيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير، قصة وإخراج شريف عرفة، موسيقى وألحان هشام نزيه، مدير التصوير أيمن أبو المكارم، مونتاج داليا الناصر، تصميم ملابس إيناس عبد الله، وإنتاج هشام عبد الخالق.