20 صورة نادرة لـ مديحة كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحل علينا اليوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس 2021، ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة الراحلة مديحة كامل، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1948.

مديحة كامل ولد في مدينة الاسكندرية، وانتقلت للعيش في القاهرة منذ عام 1962، ودرست في كلية الآداب بجامعة عين شمس، وبعد التخرج عملت لفترة في مجال عروض الأزياء، ثم عملت في مجال التمثيل من خلال أدوار صغيرة حتى حازت على دور البطولة في فيلم "30 يوم في السجن" عام 1966.

وسرعان ما صارت مديحة كامل إحدى أهم نجمات السينما المصرية، ومن أشهر أعمالها: "الاختيار، أغنية على الممر، الأرملة العذراء، حب وكبرياء، زمان يا حب، لا تدمرني معك، انحراف، الصعود إلى الهاوية" وغيرها، واعتزلت الفن تمامًا قبل إكمالها تصوير فيلم "بوابة أبليس" عام 1993، واحتجبت بعدها عن أي ظهور إعلامي.

ورحلت مديحة كامل جراء مضاعفات مرضها بالقلب والذي أبقاها في مستشفى مصطفى محمود قرابة عشرة أشهر، حتى رحلت عن عالمنا يوم 13 يناير 1997.