بدأت بالمعاكسة.. ماذا قال سمير غانم عن أول لقاء مع مديحة كامل؟‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

على طريقة أغنية "يا بنت يا ام المريله كحلي" التي كتبها الشاعر صلاح جاهين وغناها الفنان محمد منير، أعجب الفنان سمير غانم بالفتاة ابنة الإسكندرية مديحة كامل، بعد أن شاهدها تقف أمام مدرستها تحتضن كتبها، وبدأ اللقاء بالمعاكسة قبل أن يكون السبب في اكتشاف نجمة تشاركه بطولة العديد من أعماله.

ومع احتفالنا اليوم بذكرى مولد مديحة المولودة في 3 أغسطس 1948، نرصد ماذا قال النجم الراحل سمير غانم عنها؟.

الفنان سمير غانم خلال حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "السيرة"، قال :"الوحيدة اللي لقيت نفسي واقف وعايز أكلمها هي مديحة كامل، لما شفتها في الإسكندرية وهي ماسكة الكتب في حضنها، وقفت وقلت لها "أنا أسف بس انتي قمر"، وقالت لي "ربنا يخليك"، وبعدها شاركت معي في تقديم إسكتش، وقلبت الصالة من الإعجاب، ثم أحضرتها إلى القاهرة وعرفتها على المخرج محمد سالم".

وخلال ظهوره في برنامج "العاشرة مساءً" تحدث سمير أيضا عن الفنانة مديحة كامل، وقال :"مديحة كامل جمالها جميل طبيعي، أنا شفتها في الشارع كانت راجعة من المدرسة، قولتلها تمثلي، تحبي تشتغلي معايا، فردت وقالتلي: "هقول لماما"، ورحت معاها البيت، بالفعل أخذتها المسرح وقلبت المسرح بجمالها، وبعدها أخذتها مصر، وبدأت تمثل".

وشاركت الفنانة الراحلة مديحة كامل مع مكتشفها الفنان الراحل سمير غانم في بطولة أفلام "التريلا" و"30 يوم في السجن"، و"تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، و"أزواج فاشلون".

الفنانة مديحة كامل رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز 48 عاما في 13 يناير عام 1997، وكانت قبل رحيلها قد أصيبت بالسرطان، وأعلنت ارتدائها الحجاب واعتزال الفن بعد تقديم أكثر من 94 فيلما و9 مسلسلات و5 مسرحيات.