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كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 03:50 مساءً - تعرضت الفنانة ” سلوى عثمان ” لموقف محرج على الهواء أثناء تقديمها لحلقة برنامجها ” ست الكل ” المذاع على قناة صدى البلد 2 وذلك في تجربتها الأولى في مجال التقديم التلفزيوني .
حيث فوجئت سلوى عثمان بإتصال هاتفي على الهواء من زوجها الذي لم تتعرف على صوتها ليسألها : ” مش عارفة صوتي ولا إيه ؟ ” .
وحرص زوج الفنانة سلوى عثمان على تهنئة زوجته ببرنامجها الجديد متمنيا لها المزيد من النجاح والتقدم .. فيما أكدت هي على أنه يدعمها دائما في أي عمل تقوم به .
كانت هذه تفاصيل خبر سلوى عثمان تتعرض لموقف محرج على الهواء .. ما علاقة زوجها ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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