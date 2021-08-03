سلوى عثمان تتعرض لموقف محرج على الهواء .. ما علاقة زوجها ؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 03:50 مساءً - تعرضت الفنانة ” سلوى عثمان ” لموقف محرج على الهواء أثناء تقديمها لحلقة برنامجها ” ست الكل ” المذاع على قناة صدى البلد 2 وذلك في تجربتها الأولى في مجال التقديم التلفزيوني .

حيث فوجئت سلوى عثمان بإتصال هاتفي على الهواء من زوجها الذي لم تتعرف على صوتها ليسألها : ” مش عارفة صوتي ولا إيه ؟ ” .

وحرص زوج الفنانة سلوى عثمان على تهنئة زوجته ببرنامجها الجديد متمنيا لها المزيد من النجاح والتقدم .. فيما أكدت هي على أنه يدعمها دائما في أي عمل تقوم به .