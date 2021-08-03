ريهام حجاج تثير الجدل بصورة وهي تحمل مولودا .. هل أنجبت ؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 03:50 مساءً - نشر رجل الأعمال ” محمد حلاوة ” زوج الفنانة ” ريهام حجاج ” صورة جديدة له عبر حسابه على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري تجمعه بزوجته .

وظهر محمد حلاوة في الصور وهو يجلس بجوار زوجته التي كانت تحمل مولودا صغيرا بين أحضانها .. وكتب في تعليقه عليها : ” حياتي كلها ” .

وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين المتابعين الذين تساءلواعما إذاك كانت ريهام حجاج قد أنجبت طفلها الأول على الرغم من أنها كانت قد أعلنت مؤخرا عن حملها وكانت في الأشهر الأولى .

فجاءت بعض تعليقات المتابعين مثل : ” هي ريهام حجاج ولدت امتى هي مش كانت حامل في الشهور الأولى ” و ” إيه ده أنجبتي امتى ” و ” مبروك انتي ولدتي ” .