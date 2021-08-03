ماغي بو غصن: “لمين منترك البلد؟”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 02:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أثار منشور الممثل اللبناني مازن معضم بلبلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي دعا فيه الممثلين والمشاهير الهجرة.

وفي هذا المجال، ردّت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن على مازن معضم.

وكتبت: “لمين منترك البلد حبيبي. في ناس ما لقيت غير حل الهجرة حتى تعيش. بس يلي قادر يبقى لازم يضل. وانت منّا”.

وكان كتب مازن على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: “سمعنا كتير عن هجرة الاطباء واساتذة المدارس والجامعات.. هجرة الممثلين امتى رح تبلش؟”.

وكانت منحت الإمارات العربية المتحدة ماغي بو غصن الإقامة الذهبية، وقد أعلنت ماغي الخبر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي.