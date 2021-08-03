تسجيل صوتي نادر لسعاد حسني من لندن يتناول نجلاء فتحي وهذا ما جاء فيه!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 02:24 مساءً - منذ ساعتين

عرض الصحفي، محمود مطر، لأول مرة تسجيل صوتي نادر للفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني من العاصمة البريطانية، في حلقة أمس الاثنين من برنامج “آخر النهار”، المذاع على فضائية “النهار” المصرية، والذي كان يجمع بينه وبين الفنانة الراحلة.

وحرصت سعاد حسني في التسجيل الصوتي النادر على توجية التحية إلى رئيس الوزراء المصري الراحل، كمال الجنزوري، بسبب موافقته وقت تسجيل حديثها على قرار علاجها على نفقة الدولة.

وقالت سعاد حسني إن قرار الجنزوري “جاء ببالغ الرقة ومحافظا على كرامتي وبمشاعر إنسانية عالية”.

كما تطرقت سعاد حسني في حديثها النادر إلى علاقتها ببعض الفنانين، وأوضحت علاقة المحبة بينها وبين الفنانة المصرية، نجلاء فتحي، وكذلك الفنانة الراحلة، نادية لطفي، التي أكدت أنها صديقتها المقربة.

وتابعت سعاد حسني أنها أرسلت وردة إلى نادي لطفي بمناسبة عيد الحب “الفالنتاين”.

وأكدت سعاد حسني أن عيد الحب في لندن يختلف تماما عن مصر، موضحة أنه يمثل قيمة كبيرة لدى البريطانيين، وأنه يتم توزيع قرابة 10 ملايين وردة في تلك المناسبة السنوية.

كما كشفت سعاد حسني في تصريحاتها النادرة أنها ستقوم ببطولة فيلم يحمل اسم “تحت تهديد السلاح” فور عودتها من رحلة علاجها في لندن، وهو من إخراج رأفت الميهي.

ومرت في العام الحالي الذكرى الـ20 لرحيل السندريلا، التي توفيت في 21 يونيو/ حزيران 2001، بعد أنباء عن سقوطها من شرفة شقة كانت تقيم بها في العاصمة البريطانية لندن، وقالت السفارة المصرية في لندن، يومها، إن الرئيس، حسني مبارك أمر بنقل الجثمان إلى مصر على متن طائرة خاصة لتدفن هناك.