شاهد .. الصور الأولى ل ” هاجر أحمد ” وزوجها من شهر العسل

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 02:03 مساءً - شاركت الفنانة ” هاجر أحمد ” متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بمجموعة من الصور أثناء تواجدها بجزر المالديف لقضاء شهر العسل . وظهرت هاجر أحمد في الصور برفقة زوجها رجل الأعمال ” أحمد الحداد ” وهما يستمتعان بوقتهما على أحد الشواطئ . وكتبت الفنانة المصرية في تعليقها على الصور معربة عن سعادتها فقالت : ” محظوظة ” . يذكر أن هاجر أحمد وأحمد الحداد كانا قد احتفلا بزواجهما الإسبوع الماضي حيث أقيم حفل الزفاف في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور عدد من الفنانين .. كما أحيا الحفل كلا من : تامر حسني وأحمد جمال ومحمد نور وسامو زين .

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