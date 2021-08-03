"المستضعفون".. فصل جديد في السينما المصرية يطرق أبواب العالمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد السينما المصرية تحولا جديدا في تاريخها، يقوده بيتر ميمي أحد أبرز المخرجين في الساحة الفنية.

ويطمح القائمون على هذا المشروع السينمائي الجديد، إلى منافسة السينما العالمية، التي سبق أن قدمت سلسلة أفلام تحت عنوان "المنتقمون".

ويعد فيلم "موسى" المقرر طرحه 11 أغسطس/آب الجاري، في دور العرض أول خطوة في هذا المشروع، والفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله، صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي، وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم "الهرم الرابع" إنتاج 2016.

وتدور قصة فيلم موسى حول طالب في كلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت من أجل أن يضع فيه ابتكاراته ويساعده أيضًا في الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له.





وأثار ظهور النجم أمير كرارة في الإعلان الترويجي لفيلم "موسى" وهو ملثم، تساؤلات كثيرة من جانب قطاع عريض من الجمهور، ما دفع المخرج بيتر ميمي لتوضيح الأمر سريعا، وكشف عن اختيار النجم أمير كرارة لبطولة فيلم "ملاك الموت" من سلسلة أفلام "المستضعفون".

محتوى الفكرة

"المستضعفون" سلسلة أفلام ومسلسلات عربية تقع في عالم مشترك، مع دمج الأحداث والشخصيات، ومنها مهندس الميكاترونيكس يحيى صالح الخياط، والهاكر يوسف الهرم، ودليلة والطيار السعودي فيصل في مقابلة الشخص الأخطر والأعنف والخارق لطبيعة البشر دكتور يونس.





توقعات

ويرى المخرج سيف شعراوي أحد القائمين على المشروع السينمائي المصري، أن الهدف من الفكرة هو إثبات قدرة السينما المصرية على منافسة نظيرتها العالمية.

وبرر اختيار اسم "المستضعفون" بأن أبطاله يمرون بظروفٍ صعبة، تكون سببا في تحول كبير في شخصياتهم، وزيادة رغبتهم في تغيير العالم من حولهم إلى الأفضل، ويؤكد أن المشروع مستقبلا سيمتد إلى دول عربية أخرى لديها أبطالها مثل السعودية مع فيلم البطل "فيصل".

ويعلق الناقد طارق الشناوي على فكرة المشروع لـ"الخليج 365" قائلا: "يعجبني طموح المخرج بيتر ميمي جدا، وظهر هذا بوضوح في مسلسل (الاختيار) فهو يحاول دائما القفز فوق السور، وأقصد بذلك الإمكانيات والقيود".

وتابع الشناوي: "يدرك بيتر ميمي أن المتلقي لم يعد يرضى بالقليل، لذا يحاول تقديم قفزة تقنية جديدة، أنا مؤيد لهذه الفكرة، لاسيما بعدما شاهدت إعلان فيلم (موسى) ووجدت أنه يفتح الشهية للمشاهدة، لذا أتوقع نجاح الفكرة".