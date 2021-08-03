غير ملتزم ولا يجيد الحفظ.. الخليج 365 يكشف كواليس "كورس" حمو بيكا لتعلم الغناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد مغني المهرجانات المثير للجدل حمو بيكا في عدة برامج فضائية التزامه بالحصول على كورسات في الموسيقى والغناء لدى المايسترو وعازف العود د. محمد عبد الستار، استعدادا لخوض اختبارات النقابة التي تقدم بالفعل بأوراقه لها.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365" تحدث "عبدالستار" عن مغني المهرجانات: "على المستوى الشخصي وجدت إن حمو بيكا، شخص محترم ومهذب جدا، ولديه قبول، ومن الشخصيات التي نحبها بعد الجلوس معها".

وردا على سؤال عن ما وصل إليه في الكورس، يقول: "للأسف حمو حضر مرة واحدة فقط، منذ أسابيع ولم أره بعدها".

وعن كواليس الجلسة الوحيدة يقول محمد عبد الستار: "حمو خضع لها منفردا، وكان في البداية يقوم بالغناء بشكل مقبول، لكنه لم يكن يجيد الحفظ، وكان يريد فقط أن يقوم بالغناء على إيقاع واحد وبطريقة معينة، وقلت له إن كنت تريد الوقوف أمام لجنة نقابة المهن الموسيقية، عليك حفظ أكثر من أغنية لتقديم أكثر من طريقة وأسلوب.. ودوري مع حمو بيكا خلص، وعليه الالتزام".

بيكا كان قد قال خلال مداخلته مع الإعلامي شريف عامر، عبر برنامجه "يحدث في مصر"، "رحت للدكتور محمد عبد الستار وأخذت أول كورس في الغناء.. ونفسي من زمان أكون تحت مظلة النقابة".