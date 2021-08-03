"الهيافة فينا".. محمد ثروت وزوجته يتقمصا شخصيتي "موانا وماوي" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

خضع الفنان محمد ثروت لجلسة تصوير جديدة مع زوجته وابنه "سليم"، وحرص على مشاركة جمهوره ومتابعيه صورا منها.

ونشر ثروت، الصور عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وتقمص وزوجته شخصيتي "موانا وماوي" بطلي فيلم الرسوم المتحركة "موانا" الصادر عن استوديوهات والت ديزني عام 2016 من إخراج رون كليمنتس وجون موسكر.

وعلّق ثروت على الصور التي ظهرت فيها زوجته قبل إنجاب مولودها الثاني: "عائلة ماوي وموانا.. الهيافة فينا بس ربنا اللي هادينا".

ورُزق محمد ثروت في 22 يوليو الماضي، بمولوده الثاني، التي أطلق عليها اسم "دهب"، لتنضم إلى العائلة بعد نجله الأول "سليم".

شارك ثروت في عام 2021 بعدة أعمال، منها مسلسلات: "اللعبة 2 ليفل الوحش، بين السما والأرض، فارس بلا جواز"، وفيلمي "ديدو، وأحمد نوتردام".