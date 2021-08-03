نور النبوي: هذا ما فعلته لتجسيد شخصية الشهيد أحمد شوشة في "الاختيار 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حل الفنان الشاب نور خالد النبوي، ضيفاً على صبري زكي، في حلقة برنامجه "قول يا كبير"، على راديو "إنرجي 92.1"، ضمن سلسلة الحوارات التي تبثها الإذاعة حالياً للنجوم الشباب الذين حققوا نجاحات خلال الفترة الماضية تحت عنوان "نجوم بكره".

وتحدث النبوي، عن دوره في مسلسل "الاختيار 2"، وتقديمه شخصية الشهيد أحمد شوشة، وقال إنه "قام بالعديد من الاختبارات قبل دوره في العمل، وحين تم الإعلان عن رغبة القائمين على العمل في ضم ممثلين للعمل، قام بتقديم نفسه في الاختبارات وتم قبوله".

وتابع: "عقب ذلك تلقيت اتصالا من المخرج بيتر ميمي، أخبرني باختياري لتجسيد شخصية البطل أحمد شوشة، وطلب مني أن أزيد في الوزن قليلاً حتى تتشابه شخصيتي مع شخصية شوشة، وخلال 3 أسابيع جيم وتناول طعام بكثرة تمت الزيادة المطلوبة في وزني لتجسيد الشخصية في المسلسل".

وعن كواليس العمل، قال: "أول يوم تصوير كان 26 ساعة وكان الأمر قاسيا جداً، المسئولية لم تكن سهلة على الإطلاق، ولكن الكواليس كان ممتعة بقدر كبير، بجانب الكثير من التمارين على السلاح والمذاكرة الجيدة لشخصية شوشة وكيف تربى ومن هي أسرته وغيرها من الأمور".

وبسؤاله عن مقابلته مع أحد أفراد أسرة الشهيد شوشة، قال: "كنت مرعوب أقعد مع حد من أسرة الشهيد قبل التصوير، وقابلت والده حافظ شوشة في السويس وأخته ليالي، وبعد عرض المسلسل كان رد فعلهم إني كنت شبهه وحسيت إني أديت الرسالة المطلوبة مني".

وعن حياته وتعليمه، قال نور خالد النبوي: "في فرنسا درست اقتصاد ولكن فشلت فيه، وسافرت لأمريكا درست مسرح وتمثيل وإخراج، وقررت أن لن يكون هناك حاجة أخرى أريد دراستها، ويتبقى عام واحد على تخرجي وتتم أون لاين بسبب ظروف كورونا".

وكشف النبوي عن أن أول دور يقدمه كانت مسرحية "ماكبيث" لشكسبير، وقدّم خلالها دورا صغيرا، وقال: "أدركت أنني أريد أن أكون ممثلا وأنا عمري 8 سنوات، وقلت دي شغلانتي في المستقبل".