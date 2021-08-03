نور النبوي: هذا ما فعلته لتجسيد شخصية الشهيد أحمد شوشة في "الاختيار 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
حل الفنان الشاب نور خالد النبوي، ضيفاً على صبري زكي، في حلقة برنامجه "قول يا كبير"، على راديو "إنرجي 92.1"، ضمن سلسلة الحوارات التي تبثها الإذاعة حالياً للنجوم الشباب الذين حققوا نجاحات خلال الفترة الماضية تحت عنوان "نجوم بكره".
وتحدث النبوي، عن دوره في مسلسل "الاختيار 2"، وتقديمه شخصية الشهيد أحمد شوشة، وقال إنه "قام بالعديد من الاختبارات قبل دوره في العمل، وحين تم الإعلان عن رغبة القائمين على العمل في ضم ممثلين للعمل، قام بتقديم نفسه في الاختبارات وتم قبوله".
وتابع: "عقب ذلك تلقيت اتصالا من المخرج بيتر ميمي، أخبرني باختياري لتجسيد شخصية البطل أحمد شوشة، وطلب مني أن أزيد في الوزن قليلاً حتى تتشابه شخصيتي مع شخصية شوشة، وخلال 3 أسابيع جيم وتناول طعام بكثرة تمت الزيادة المطلوبة في وزني لتجسيد الشخصية في المسلسل".
وعن كواليس العمل، قال: "أول يوم تصوير كان 26 ساعة وكان الأمر قاسيا جداً، المسئولية لم تكن سهلة على الإطلاق، ولكن الكواليس كان ممتعة بقدر كبير، بجانب الكثير من التمارين على السلاح والمذاكرة الجيدة لشخصية شوشة وكيف تربى ومن هي أسرته وغيرها من الأمور".
وبسؤاله عن مقابلته مع أحد أفراد أسرة الشهيد شوشة، قال: "كنت مرعوب أقعد مع حد من أسرة الشهيد قبل التصوير، وقابلت والده حافظ شوشة في السويس وأخته ليالي، وبعد عرض المسلسل كان رد فعلهم إني كنت شبهه وحسيت إني أديت الرسالة المطلوبة مني".
وعن حياته وتعليمه، قال نور خالد النبوي: "في فرنسا درست اقتصاد ولكن فشلت فيه، وسافرت لأمريكا درست مسرح وتمثيل وإخراج، وقررت أن لن يكون هناك حاجة أخرى أريد دراستها، ويتبقى عام واحد على تخرجي وتتم أون لاين بسبب ظروف كورونا".
وكشف النبوي عن أن أول دور يقدمه كانت مسرحية "ماكبيث" لشكسبير، وقدّم خلالها دورا صغيرا، وقال: "أدركت أنني أريد أن أكون ممثلا وأنا عمري 8 سنوات، وقلت دي شغلانتي في المستقبل".