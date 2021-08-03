مايا دياب في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: 4 آب كسرلي قلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعربت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عن حزنها في الذكرى الأولى لوقوع انفجار مرفأ بيروت.

وكتبت مايا، عبر حسابها بموقع "تويتر": "الحزن والخوف والصدمة مش عم يفارقوني.. ٤ آب كسرلي قلبي.. انفجار مرفأ بيروت.. أنا بيروت".

وفي 4 من شهر أغسطس/آب 2020، وقع انفجارا هائلا في عنبر بمرفأ بيروت خزّنت فيه على مدى سنوات كميات هائلة من نيترات الأمونيوم.

وأدى الانفجار إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف، فضلا عن إحداث دمار كبير بالعاصمة اللبنانية قدرت خسائره المادية بمليارات الدولارات.