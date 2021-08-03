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الاعلامية المصرية إيمان الحصري تطلب الدعاء لعبور أزمتها الصحية

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محمد الفلاح - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

وجهت الإعلامية المصرية إيمان الحصري الشكر لجمهورها، الذي يساندها في محنتها المرضية الصعبة التي تمر بها.

 

وأكدت إيمان الحصري أنها مازالت تحتاج لدعوات الجمهور حتى تتعافى وتخرج من هذه التجربة.

 

وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك: "أول مرة أكون قادرة إني أكتب على فيسبوك من شهور".

 

وأضافت إيمان الحصري: "والله مش عارفة أقولكم ايه على كم الاهتمام والدعم والحب اللي شوفته وسمعته وقريته، في كل كلمة وكل دعوة من القلب، الدعاء الصادق اللي لولاه مكنتش هبقي موجودة دلوقتي".

 

وتابعت: "ناس كتير أوى نفسي أكلمها وأقولها شكرًا بجد على حبكم ومساعدتكم ودعائكم ومشاعركم الطيبة وصلت ودائما كانت وما زالت بتهون عليا، إن شاء الله عندي ثقة كبيرة اني هعدي التجربة الصعبة دي على خير لأن الحقيقة ما زلت فيها لسه مخرجتش ولسة محتاجة دعواتكم".

 

وفور النشر انهالت التعليقات من جانب المتابعين، والتي جاءت محملة بالدعوات الطيبة، متمنين لها التعافي والعودة للشاشة قريبا.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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