أصالة تغازل جمهورها بفستان خطوبة ابنتها.. "إعادة تدوير"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غازلت الفنانة السورية أصالة نصري جمهورها بارتداء فستان خطوبة ابنتها "شام" في حفلها الأخير.

والفستان من تصميم المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، لكن إطلالة أصالة بالفستان جاءت بعد إجراء بعض التعديلات البسيطة فيه، مثل قصة الأكمام، كما أنها وضعت حزاما بنيا على خصرها، وهو ما يعرف في عالم الموضة بـ"تدوير الأزياء".

ونشر نيكولا جبران مجموعة من الصور الخاصة بإطلالة أصالة عبر حسابه الرسمي على تطبيق "أنستقرام"، وعلق عليها قائلًا: "روحها سعيدة.. عيناها تتألقان ومشاعرها في كل مكان".

وأضاف: "الدنيا لها طعم جديد"، الأمر الذي أثار فضول جمهورها ومتابعيها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين هل هذا الهاشتاق يتعلق بأغنية جديدة من المقرر أن تطرحها أصالة قريبًا؟ أم أن الأمر يتعلق بالإطلالة الجديدة فقط.

وعبرت "شام" عن سعادتها بالفستان عبر خاصية استوري بحسابها على موقع "أنستقرام" ونشرت صورتها إلى جانب صورة والدتها بنفس الفستان، مصحوبة بتعليق: "هذا بالفعل ما نفعله.. هذا يسمى إعادة تدوير الموضة.. ونحن فخورون بذلك".

كما نشرت "شام" صورة لوالدتها بمفردها، وعلقت عليها: "هي بالتأكيد ارتدته بطريقة أفضل" .



