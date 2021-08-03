فيديو.. تامر حسني ينهي خلاف دياب ونصر محروس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح المطرب تامر حسني في أن يصلح بين الفنان دياب والمنتج الفني نصر محروس، بعد خلاف بينهما حول تفاصيل العقد الذي وصفه دياب بأنه غير عادل.

وأكد تامر حسني في مقطع فيديو يجمع دياب ونصر محروس بثه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تنازل نصر محروس عن الشرط الجزائي لعقد المطرب دياب.

وقال تامر حسني في الفيديو: "الحمد لله ربنا قدرني أكون سبب في صلح أخويا وحبيبي دياب على أخويا الكبير المنتج اللي قدمني وقدم أجيال كتير لمصر الأستاذ نصر محروس".

وأضاف تامر: "تم الصلح في منزل نصر محروس وتغاضى عن كامل الشرط الجزائي الواقع على الفنان دياب، ودي لفتة حقيقي مفيش منتج ممكن يعملها في الزمن ده، شكرا أستاذ نصر شكرا إنك كبرتلي ولم ترفض طلبي ووقفت جنب دياب لأنه شاب ولسه في أول حياته، كل الشكر أستاذ نصر محروس".



من جهته، قال المنتج نصر محروس: "أنا اللي بشكرك يا تامر وبشكر ربنا عليك وأنا فخور بيك كأخ ليا، وبفتخر بيك كأكبر فنان في جيلك، أنا ما أقدرش يا تامر أرفضلك طلب وطبعا دياب أخويا الصغير اللي بتمناله كل خير ونجاح".