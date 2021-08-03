اعتذار دياب وتنازل نصر محروس.. تامر حسني ينهي الخلاف بين المنتج والمطرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن الفنان تامر حسني عن إتمام الصلح بين المنتج نصر محروس والمطرب دياب، خلال الجلسة التي جمعتهم في منزل المنتج.

تامر كشف عن الصلح في فيديو نشره عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، وكتب: "الحمد لله ربنا قدرني أكون سبب في صلح أخويا وحبيبي دياب على أخويا الكبير المنتج اللي قدمني وقدّم أجيال كتير لمصر الأستاذ نصر محروس، وتم الصلح في منزله وتغاضى عن كامل الشرط الجزائي الواقع على الفنان دياب، ودي لفتة حقيقي مفيش منتج ممكن يعملها في الزمن ده، شكراً أستاذ نصر، شكراً أنك كبرتلي ومردتليش طلبي ووقفت جانب دياب لأنه شاب ولسه في أول حياته، كل الشكر أستاذ نصر محروس".

وقال تامر خلال المقطع فيديو على "فيسبوك": "ناس في النص وصلت كلام غلط، وربنا قدرنا كلنا واتجمعنا في أول بيت جمعنا وهو بيت المنتج نصر محروس، والنهاردة الصلح حصل وإن شاء الله مش هيبقى فيه مشاكل، كان صعبان عليا إن اللي بين الحبايب لازم يبقى بينهم وقلبي من ناحية دياب بيتمناله كل الخير".

فيما قال نصر: "مقدرش أمنع الشغل عن حد أنا مش ربنا هو اللي بيرزقنا كلنا.. ودياب أنا تعبت فيه أوي ومقدرش أتمناله أي شر"، مازحًت مع دياب: "تقريبا أدوار الشر اللي عملها جيه طلعها عليا".

ومن جهته تقدم المطرب دياب بالاعتذار إلى المنتج نصر محروس، مؤكدا أنه شقيقه الأكبر وصاحب الفضل في ظهوره، وقال: "كل اللي حصل سوء تفاهم وديما بقول إنه الأب الروحي ليّا، هو اللي مقدمني في الساحة الفنية وديما ولاد الحلال بيتدخلوا.. ولكن المرة ديه ربنا رزقنا بابن حلال حقيقي بيقوم بدوره المجتمعي بين أصدقائه ومبيتأخرش في أي حاجة".

وفي الختام قال دياب: "المنتج نصر محروس قالي أنت حر طليق، وقولتله إن حريتي في إننا نبقى حبايب وأخوات".

وكان الفنان دياب كشف عن خلافه مع المنتج نصر محروس مؤخرا، وأعلن أنه قرر اللجوء للقضاء لحل الأزمة بينهما.