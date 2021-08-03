"الكبير بأخلاقه وفنه".. رسالة دياب لـ تامر حسني بعد إنهاء الخلاف بينه ونصر محروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

وجه الفنان دياب، رسالة للمطرب تامر حسني، والذي نجح في إنهاء الخلاف بينه والمنتج نصر محروس، خلال الجلسة التي جمعتهم في منزل الأخير.

وكتب دياب، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "مليار شكراً لأخويا أجدع خلق الله الرجولة الأصيل أبو الواجب الكبير بأخلاقه وفنه وقلبه الحلو نجم الجيل الحقيقي تامر حسني.. شكراً ربنا يقدرك دايماً على الخير".

وكان تامر حسني أعلن عن إتمام الصلح بين المنتج نصر محروس والمطرب دياب، في فيديو نشره عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، وكتب: "الحمد لله ربنا قدرني أكون سبب في صلح أخويا وحبيبي دياب على أخويا الكبير المنتج اللي قدمني وقدّم أجيال كتير لمصر الأستاذ نصر محروس، وتم الصلح في منزله وتغاضى عن كامل الشرط الجزائي الواقع على الفنان دياب، ودي لفتة حقيقي مفيش منتج ممكن يعملها في الزمن ده، شكراً أستاذ نصر، شكراً أنك كبرتلي ومردتليش طلبي ووقفت جانب دياب لأنه شاب ولسه في أول حياته، كل الشكر أستاذ نصر محروس".

وقال تامر خلال المقطع فيديو على "فيسبوك": "ناس في النص وصلت كلام غلط، وربنا قدرنا كلنا واتجمعمنا في أول بيت جمعنا وهو بيت المنتج نصر محروس، والنهاردة الصلح حصل وإن شاء الله مش هيبقى فيه مشاكل، كان صعبان عليا إن اللي بين الحبايب لازم يبقى بينهم وقلبي من ناحية دياب بيتمناله كل الخير".

فيما قال نصر: "مقدرش أمنع الشغل عن حد أنا مش ربنا هو اللي بيرزقنا كلنا.. ودياب أنا تعبت فيه أوي ومقدرش أتمناله أي شر"، مازحًت مع دياب: "تقريبا أدوار الشر اللي عملها جيه طلعها عليا".

ومن جهته تقدم المطرب دياب بالاعتذار إلى المنتج نصر محروس، مؤكدا أنه شقيقه الأكبر وصاحب الفضل في ظهوره، وقال: "كل اللي حصل سوء تفاهم وديما بقول إنه الأب الروحي ليّا، هو اللي مقدمني في الساحة الفنية وديما ولاد الحلال بيتدخلوا.. ولكن المرة ديه ربنا رزقنا بابن حلال حقيقي بيقوم بدوره المجتمعي بين أصدقائه ومبيتأخرش في أي حاجة".

وفي الختام قال دياب: "المنتج نصر محروس قالي أنت حر طليق، وقولتله إن حريتي في إننا نبقى حبايب وأخوات".

وكان الفنان دياب كشف عن خلافه مع المنتج نصر محروس مؤخرا، وأعلن أنه قرر اللجوء للقضاء لحل الأزمة بينهما.